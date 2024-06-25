شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد 5 مباريات متبقية لبيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عن موعد مباريات فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، حتى نهاية مسابقة بطولة الدوري الممتاز، حيث جاءت مواعيد المباريات على النحو التالي :
بيراميدز والأهلى.. يوم الاثنين 22 يوليو الساعة 7 على استاد الدفاع الجوى.. الجولة 31
الزمالك وبيراميدز.. يوم الجمعة 28 يوليو الساعة 7 على استاد القاهرة.. مؤجلة من الجولة الـ 18
فاركو وبيراميدز.. يوم الثلاثاء 30 يوليو الساعة 7 على استاد حرس الحدود.. الجولة 32
بيراميدز والداخلية.. يوم الأربعاء 14 أغسطس الساعة 7 على استاد الدفاع الجوى.. الجولة 33
طلائع الجيش وبيراميدز.. يوم السبت 17 أغسطس على استاد جهاز الرياضة العسكرى.. الجولة 34
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