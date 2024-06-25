شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب اعتذار الزمالك عن عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية إعلان نادى الزمالك الاعتذار عن خوض مباراة القمة أمام الأهلى في الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدورى، والتي كان مقرر إقامتها فى السابعة مساء الثلاثاء الموافق 25 يونيو الحالي..

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ووفقا لبيان نادى الزمالك هناك عدة أسباب أجبرت النادى على قرار الاعتذار عن عدم خوض مباراة القمة والتى جاءت كالتالى:-

1- غياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم

2- التجاوزات التحكيمية التي شهدتها مباراة الزمالك والمصري وغيرها من تجاوزات سابقة جعلت من وجود تقنية الـ var تكلفة لا طائل منها

3- فشل تنظيمي ملحوظ في ترتيب وتنظيم جدول الدوري حتي بات هو الجدول الأغرب كروياً في العالم

4- تُلعب مباريات الدور الثاني مع الدور الأول أو قبلها و تتلاحق المباريات في مدد زمنية متقاربة لبعض الأندية

5- عدم تنفيذ المطالب الأربعة التي حدد نادى الزمالك لاستكمال مباريات الدوري والتي جاءت كالتالى:-

• التحقيق العاجل في أحداث مباراة المصرى، وإيقاف حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو ومنعهما من إدارة أي مباريات مقبلة للنادي

• عدم خوض أي مباراة من مباريات الدور الثاني قبل استكمال الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول وفقاً للترتيب المنطقي بعيدا عن التدخلات الشخصية

• انتداب لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية لإعادة تنظيم وترتيب مباريات الدوري بما يضمن الحياد الكامل

• تسلم جدول كامل لجميع المباريات المتبقية حتي نهاية الدوري بشرط أن يتحقق فيه جميع المطالب السابقة