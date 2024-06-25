شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهى مشواره بالدورى الموسم الحالى أمام مودرن فيوتشر 17 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى النادي الأهلي مشواره بالدوري المصري هذا الموسم يوم 17 أغسطس المقبل أمام مودرن فيوتشر، وذلك قبل يوم واحد من إسدال الستار على المسابقة هذا الموسم.

وكشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن جدول مباريات الجولات الأربعة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري بعد اجتماع إدارة المسابقات.

وحسب الجدول تم تحديد مواعيد مباريات الجولات 31، 32، 33، 34، كما تحديد نهاية المسابقة في 18 أغسطس المقبل.

وتمسك الزمالك بقراره وأعلن عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي المقررة ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

وبتلك النتيجة تم احتساب الأهلي فائزا بنتيجة 2-0، ليحصد 3 نقاط جديدة في منافسته على لقب الدوري، ليواصل مطاردة بيراميدز.

ورفع الأهلي رصيده إلى 45 نقطة من 19 مباراة، بفارق 17 نقطة عن بيراميدز المتصدر الذي لعب 6 مباريات أكثر.

الأهلي وصل إلى فوزه الثامن على التوالي، حيث ترجع آخر خسارة تلقاها الأهلي أمام الزمالك يوم 15 إبريل الماضي بهدفين لهدف.

بيراميدز يحتل صدارة الدوري برصيد 62 نقطة من 25 مباراة.

وفي حالة فوز الأهلي بجميع مؤجلاته الستة، والوصول لنفس عدد مباريات بيراميدز، سيصل لصدارة الدوري بفارق نقطة وحيدة.