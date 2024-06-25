الامارات | رينس يتعاقد مع المدرب السلوفيني إيلسنر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد رينس مع المدرب السلوفيني لوكا إيلسنر الذي ترك المنافس المحلي لوهافر قبل عام على انتهاء عقده، وذلك وفق ما أعلن الثلاثاء تاسع الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وفي مقطع فيديو قصير نشره في حسابه على موقع "أكس"، قدم رينس خليفة المدرب البلجيكي-الإنكليزي ويل ستيل الذي غادره قبل أسبوعين لتولي الإشراف على لنس.

ومن جهته، أعلن لوهافر في بيان رحيل المدرب الذي "كان أحد أكبر مهندسي نهضة لوهافر، من الصعود (إلى الدرجة الأولى) عام 2023، إلى البقاء (فيها) عام 2024".

وكشف لوهافر أيضاً أن المدرب السلوفيني البالغ 41 عاماً الذي أشرف عليه منذ صيف 2022، هو من قرر الرحيل عن النادي الذي توصل إلى اتفاق مالي مع رينس يتعلق بالعام الأخير من عقد المدرب مع فريقه السابق، وفق ما أعلنت إدارة فريقه الجديد.