رسمياً.. المقاولون يطلب تعديل موعد مباراتيه امام البنك الأهلي وفيوتشر

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم نادي المقاولون العرب بطلب رسمي للجنة المسابقات بتعديل مواعيد مباراتي الفريق المقبلتين أمام البنك الأهلي ومودرن فيوتشر المقرر لهما يومي 28 يونيو و 6 يوليو المقبلين.



ويطلب نادي المقاولون العرب لعب المباراة في الخامسة والنصف في ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من موجة شديدة الحرارة يوم الجمعة المقبل تصل فيه درجات الحرارة إلى 45 درجة مع زيادة ملحوظة في نسبة الرطوبة تزيد الإحساس بالحرارة.

ويؤكد نادي المقاولون العرب على أن كل اللوائح وقوانين الاتحاد الدولي تحظر لعب المباريات في مثل هذه الأجواء حفاظا على سلامة اللاعبين وطلب النادي أيضا تعديل موعد مباراة فيوتشر المقرر لها وفق جدول الدوري يوم 6 يوليو لتقام في الخامسة والنصف بدلا من الرابعة عصرا.