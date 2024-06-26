توفيق السيد: بيريرا سبب خراب منظومة التحكيم

ياسر رشاد - القاهرة - أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أنه توقع منذ فترة طويلة إلى خراب منظومة التحكيم المصري في وجود فيتور بيريرا، مشيرًا إلى أنه لابد من محاسبة الذي قام باستقدام كلاتنبرج ثم بيريرا لتولي لجنة الحكام.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: "نادي المقاولون العرب اعترض على وجود محمد الحنفي وفقًا لبعض البنود في اللائحة، وبيريرا أخطأ بشكل كبير".

وأضاف: "طبقًا للائحة الحكام ليس من حق محمد الحنفي خوض اختبار ثالث، بعدما رسب مرتين في اختبارات اللياقة البدنية، كما أنه لم يُعلن إصابته مطلقًا كما يتردد، ولا اريد أن أقول أن هناك شهادات طبية (مضروبة) للحنفي".

وأكمل: "سألت الحنفي عن سبب رسوبه في الاختبار الأول، قال لي أنه كان يعاني من ثقل في العضلة الخلفية، ولابد من وجود مصارحة الجميع، خصوصا أن الحكم ابتعد منذ بداية الموسم، فكيف يتم عودته الآن، واسناد لقاء بيراميدز والمقاولون وسط المنافسة والاحداث المشتعلة، كان لابد من الاعلان للإعلام بأنه سيتم تجاوز اللائحة وعمل استثناء للحنفي من أجل اللعب".

وأشار إلى أن كولينا سبق وأدار مباريات كأس العالم ولم يجري اختبارًا بدنيًا، مؤكدا أنه لن يدافع عن الحنفي، وبيريرا هو الذي يتحمل الخطأ الكبير، واسم الحنفي اكبر من رئيس لجنة الحكام 100 مرة، والتحكيم يمر بمرحلة سيئة جدا.

وأتم: "من حق المقاولون العرب ان يدافع عن مصلحته طبقا للوائح، واتحاد الكرة سوف ينظر في الأمر ويصدر قراره".