الدنمارك وصربيا.. التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة الدنمارك وصربيا، والتي تجمع بينهما علي ملعب «أليانز أرينا»، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة ببطولة اليورو.

وشهدت المباراة في الدقائق الأولي تمريرات يدون خطورة من قبل المنتخبين، حتي الوصول للدقيقة ال 17 التي شهدت اول خطورة حقيقية وفرصة هدف للدنمارك بعد كرة عرضية قابلها ألكسندر باه برأسية داخل منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم بقليل.

وفي الدقيقة 21 شكل منتخب الدنمارك خطورة بعد تمريرة عرضية قابلها إريكسن بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء وانقذها حارس صربيا.

وفي الدقيقة 30 شهدت فرصة هدف للدنمارك بعد تسديدة قوية من هولماند على حدود منطقة الجزاء وانقذها حارس صربيا بنجاح.

التشكيل الرسمي لمباراة الدنمارك ضد صربيا في يورو 2024

تشكيل منتخب الدنمارك

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

خط الدفاع: خواكيم أنديرسين- أندرياس كريستنسن- يانيك فيستيرجارد.

وسط الميدان: أليكساندر باه- مورتن هويلمند- بيير هويبيرج- خواكيم ماهلي- كريستيان إريكسين.

خط الهجوم: راسموس هويلوند- جوناس وايند.

تشكيل منتخب صربيا

الحارس الأساسي: بريدراج راجكوفيتش.

الدفاع: ميلوش فيلجكوفيتش- نيكولا ميلينكوفيتش- بافلوفيتش.

خط الوسط: ميهالوفيتش- إيفان إليتش- نيمانيا جوديش- زيفاكوفيتش.



الهجوم: لازار ساماردزيتش- أليكساندر ميتروفيتش- لوكيتش.