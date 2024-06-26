بقيادة رانجنيك.. النمسا تحقق إنجازاً مميزاً في يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب النمسا إنجازاً فريداً بعد تأهله لدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 على رأس مجموعته.

وحسم المنتخب النمساوي تأهله للأدوار الإقصائية في بطولة أوروبا على رأس المجموعة الرابعة وذلك للمرة الأولى في تاريخ النمسا.

وقاد المخضرم رالف رانجنيك ولاعبيه المنتخب النمساوي للتفوق على منتخبات مرشحة لحصد اللقب مثل فرنسا وهولندا إضافة للمنتخب البولندي ليتصدر المجموعة.

كما يعد المنتخب النمساوي ثاني أكثرلا المنتخبات إحرازاً للأهداف في البطولة حتى الآن بـ 6 اهداف خلف المنتخب الألماني أكثر المنتخبات تسجيلاً للاهداف بـ 8 أهداف.

وحقق منتخب النمسا فوزاً مثيراً على هولندا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ختام منافسات المجموعة الرابعة.