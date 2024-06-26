حكم دولي سابق: لا بد من إعادة مباراة المقاولون وبيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد صلاح عبدالفتاح الحكم الدولي السابق، أن المقاولون العرب له الحق في طلب إعادة مباراة بيراميدز، وفيتور بيريرا ورط نفسه وورط اتحاد الكرة.

وتابع عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90" على قناة النهار: "اختبار الورنا تيست هو المعتمد من الفيفا على حكام الرجال والسيدات، وهو ما لم يتخطاه محمد الحنفي الحكم، حكم مباراة الفريقين بالدوري".

وأضاف محمد صلاح عبدالفتاح: "على حد قول بيريرا، أن الحنفي خضع لاختبار SDS، وهو أمر غير صحيح، لأن ما حدث في المعسكر الذي يتحدث عنه في السويس، هو اختبار لف حول الملعب وهو لا يخضع للفيفا، ويستخدم كنوع من التدريب".

واختتم عبدالفتاح: "بيريرا بيقول مبررات غير موجودة وبالتالي تواجد الحنفي غير قانونية والنتيجة غير قانونية ولا بد من إعادة المباراة، ورسالتي إلى اتحاد الكرة احذروا الرد على بيان المقاولون العرب، لأن الناس هتضحك علينا".