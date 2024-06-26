اتحاد جدة يفاوض مدرب فرانكفورت الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى نادي الاتحاد السعودي رغبته في التعاقد مع دينو توبمولر مدرب فرانكفورت، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، لخلافة مارسيلو جالاردو.

وأكد الصحفي الموثوق فلوريان بلاتنبيرج، أن الاتحاد السعودي مهتم بشكل حقيقي بالتعاقد مع دينو توبمولر مدرب فرانكفورت، خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه لا يوجد محادثات بين الأندية حتى الآن بشأن تعاقد اتحاد جدة مع مدرب فرانكفورت.

وتستعد إدارة نادي الاتحاد السعودي لإقالة مارسيلو جالاردو من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة وذلك بسبب تراجع نتائج العميد في الموسم الماضي.

وتؤكد التقارير أن إدارة نادي الاتحاد السعودي قد استقرت بشكل رسمي على إقالة جالاردو إلا أنها لم تنهي اتفاقها معه حتى الآن لفسخ التعاقد.