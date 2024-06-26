الأهلي يدرس طلب مبلغ 40 ألف دولار بعد إلغاء مباراة القمة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي يدرس ملف طلب استرجاع مبلغ 40 ألف دولار، قيمة طاقم حكام مباراة القمة بالدوري.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي يرى أنه لم يخطئ في موقفه، وأنه كان لا يعلم موقفه حتى اللحظات الأخيرة من خوض مباراة الزمالك، وبالتالي أرسل المبلغ المستحق لاستقطاب الحكام".

في سياق متصل يستأنف الفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي استعداداته لاستكمال مشواره في مسابقة الدوري المصري بعد انسحاب الزمالك من مباراة القمة.

وانسحب الزمالك من مباراة القمة أمام الأهلي بعد عدم تنفيذ مطالبه التي حددها لاتحاد الكرة بسبب عدم تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة في الدوري الممتاز، ما دفع رابطة الأندية لاعتبار الأهلي فائزا في المباراة بهدفين دون رد.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة من 18 مباراة، ويتبقى له 7 مباريات مؤجلة بينما يتصدر بيراميدز ترتيب المسابقة بفارق 20 نقطة.

موعد مباراة الأهلي وفاركو..

ويواجه النادي الأهلي فريق فاركو في السابعة مساء يوم الجمعة القادم، على إستاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة الـ 28 من الدوري العام، وتعد هذه هي أولى مباريات المارد الأحمر بعد الفوز على الداخلية بهدفين مقابل هدف.

يحتل فاركو المركز الـ 15 برصيد 25 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري كان الأهلي قد تغلب على فاركو بهدفين مقابل هدف قبل عدة أيام على إستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 11 من الدوري العام.