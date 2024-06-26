يورو 2024.. التعادل السلبي يحسم موقعة إنجلترا وسلوفينيا

ياسر رشاد - القاهرة - إنتهت مباراة إنجلترا وسلوفينيا بالتعادل السلبي دون أهداف ضمن منافسات مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

وحسم المنتخب الإنجليزي بهذه النتيجة تأهله كمتصدر للمجموعة، إضافة لتأهل المنتخب السلوفيني في المركز الثاني لثمن النهائي.

الشوط الأول

بدأ منتخب سلوفينيا الشوط بجرأة هجومية تسببت في إرباك المنتخب الإنجليزي الذي ظهر بعيداً عن مستواه.

وكاد سلوفينيا أن تباغت إنجلترا في أكثر من محاولة لولا يقظة الحارس بيكفورد، قبل أن يستعيد المنتخب الإنجليزي توازنه بعد مرور الربع ساعة الأولى.

نجح بوكايو ساكا في هز شباك الحارس أوبلا الا أن الحكم الى الهدف بداعي وجود تسلل على زميله فيل فودين.

ضغط منتخب انجلترا بقوة بحثاً عن خطف هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول بينما شكلت مرتدات سلوفينيا إزعاجاً كبيراً قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط بنتيجة 0-0.

الشوط الثاني

بدأ متخب إنجلترا الشوط الثاني للمباراة بشكل أفضل على مستوى السيطرة والإستحواذ.

هدأ رتم اللقاء بشكل واضح مارنة بالشوط الأول رغم سيطرة الإنجليز الذين حاصروا نظيرهم السلوفيني في مناطقه الدفاعية.

حاول منتخب إنجلترا الوصول لمرمى سلوفينيا الا أنه لم ينجح في خلف فرص حقيقية للتهديف، بينما لم تكتمل محاولات سلوفينيا لشن هجمات معاكسة على الوجه الأمثل.

ستمرت سيطرة انجلترا في الدقائق الأخيرة دون جدوى ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي.