ثروت سويلم: حاولنا إقناع الزمالك باللعب أمام الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، أنه غير مؤيد مطلقًا لوجود شخص أجنبي على رأس لجنة الحكام، وسبق وتحدث عن ذلك في وجود مارك كلاتنبرج ثم فيتور بيريرا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: "هناك فجوة واضحة بين مسئولي اتحاد الكرة ولجنة الحكام، وقد يكون بيريرا بعيدًا عن الاختيارات".

وأضاف: "سوف نبحث شكوى نادي المقاولون العرب بشكل رسمي من جانب الرابطة، ونحن نعمل بشكل احترافي جدًا، وسوف يتم الرد على تلك الشكوى بشكل رسمي".

وأكمل: "رابطة الأندية تعمل بشكل احترافي ونادي المقاولون من الأندية المؤثرة، وجميع الأعضاء يمثلون فرق الدوري، وأنا واللواء صفي نمثل اتحاد الكرة فقط، وهدفنا الصالح العام".

وتابع: "لدينا رموز للتحكيم في مصر، ولا يجوز الاعتماد على أجانب، وعصام عبدالفتاح يرأس اللجنة في الإمارات وهناك كفاءات على أعلى مستوى من مصر، وتوقعت منذ فترة طويلة فشل الاجانب في إدارة اللجنة".

وأكد: "سوف نسير على نفس النظام في جدول الدوري لنهاية الموسم، وتم الاعلان عن باقي المباريات حتى الجولة الأخيرة".

وتابع: "جرت محاولات كثيرة من أجل خوض الزمالك مواجهة الأهلي، ومنها تحويلي إلى لجنة الانضباط ورحبت بذلك، وعامر حسين كان سوف يستمر لنهاية الموسم.. وفيتور بيريرا عقده ينتهي نهاية الموسم".

وأتم: "قمنا بالرد على كل الأمور لمسئولي الزمالك وفي حضور الوزير اشرف صبحي، وعرضنا كافة المؤجلات، ووجدوا أن هناك عدالة واضحة وشفافية كاملة بالنسبة للمباريات المؤجلة".