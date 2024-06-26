شبانة لإدارة الزمالك: ماذا بعد الانسحاب أمام الأهلي؟

ياسر رشاد - القاهرة - وجه الإعلامي محمد شبانة، سؤالًا إلى نادي الزمالك بعد اعتذاره عن عدم خوض لقاء الأهلي، مطالبا بالكشف عن الخطوة المقبلة، قائلا: "ماذا بعد يا زمالك.. وما هي الخطوة المقبلة".

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "رابطة الأندية أعلنت جدول المباريات، وعلى المتضرر أنه (يخبط دماغه في الحيطة)، ولو خاض الفريق الأبيض لقاء سيراميكا كليوباترا، سيكون السؤال الأهم من سيتحمل الخسائر بعد الانسحاب أمام الأهلي".

وأضاف: "نريد معرفة موقف نادي الزمالك من لقاء سيراميكا كليوباترا، وسوف يتم اعتبار الزمالك منسحبا من الدوري حال عدم حضور لقاء سيراميكا كليوباترا، ويترتب على ذلك الغاء جميع نتائجه في الدور الأول، والمستفيد سيكون الأهلي أيضًا لأن الزمالك فاز بديربي لقاء الدور الأول، وسوف يتم خصم نقطة من نادي بيراميدز بسبب التعادل".

وزاد: "في حالة لعب الزمالك أمام سيراميكا، فماذا استفاد من الانسحاب أمام الأهلي، وعلينا الانتظار لحين معرفة موقف النادي الأبيض بشكل رسمي".