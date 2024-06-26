يورو 2024.. إنجلترا وسلوفينيا يتعادلان سلبياً في شوط أول مثير

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة منتخبي إنجلترا وسلوفينيا في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

بدأ منتخب سلوفينيا الشوط بجرأة هجومية تسببت في إرباك المنتخب الإنجليزي الذي ظهر بعيداً عن مستواه.

وكاد سلوفينيا أن تباغت إنجلترا في أكثر من محاولة لولا يقظة الحارس بيكفورد، قبل أن يستعيد المنتخب الإنجليزي توازنه بعد مرور الربع ساعة الأولى.

نجح بوكايو ساكا في هز شباك الحارس أوبلا الا أن الحكم الى الهدف بداعي وجود تسلل على زميله فيل فودين.

ضغط منتخب انجلترا بقوة بحثاً عن خطف هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول بينما شكلت مرتدات سلوفينيا إزعاجاً كبيراً قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط بنتيجة 0-0.