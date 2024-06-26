المقاولون: نطالب رابطة الأندية بالرد على طلبنا بإعادة مباراة بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - طالب محمد عادل فتحي، المشرف على قطاع الكرة في نادي المقاولون العرب الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية بالرد بشكل رسمي على طلبهم بإعادة مباراة بيراميدز.

وقال محمد عادل في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لابد أن نعمل على احترام الإدارة، ويجب أن يتفرغ المسئولون للعمل على إدارة الكرة.. لن ينصلح حال الكرة إلا بالإدارة".



وأضاف: "هل يعقل أن نلعب مباراة في الرابعة عصرًا يوم الجمعة عند درجة حرارة هي 45 درجة، دوليًا العمل ممنوع في درجة الحرارة مثل تلك".

وأتم محمد عادل تصريحاته قائلًا: "نطالب اتحاد الكرة ورئيس رابطة الأندية أن يردوا على طلباتنا بشكل رسمي، أرسلنا خطابًا رسميًا نطلب فيه إعادة مباراة بيراميدز، ولم نحصل على الرد حتى الآن".

وكان نادي المقاولون العرب قد طالب بإعادة مباراة بيراميدز، التي تلقى فيها هزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ظل عدم صحة تعيين الحكم محمد الحنفي لإدارتها.