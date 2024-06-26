يورو 2024.. منافس منتخب فرنسا المحتمل في دور ال16

ياسر رشاد - القاهرة - نجح منتخب فرنسا، من حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 من كأس أمم أوروبا “يورو 2024″، بعد احتلاله وصافة المجموعة الرابعة، خلف منتخب النمسا.

واحتضن ملعب “سيغنال إيدونا بارك”، مواجهة فرنسا أمام بولندا، وتحت أشعة الشمس الحارقة، حيث اضطر حكم المواجهة، الإيطالي ماركو غيدا إيقاف المواجهة عند الدقيقة (28) من أجل منح فرصة للاعبين للتزود بالمياه.

وتعادل منتخب فرنسا، إيجابيًا أمام بولندا بنتيجة 1-1، اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة الثالثة من كأس أمم أوروبا 2024، ليضمن الديوك التأهل إلى ثمن النهائي في وصافة المجموعة الرابعة.



منافس منتخب فرنسا المحتل في دور الـ 16:

ومن المتوقع أن منتخب فرنسا سيواجه وصيف المجموعة الخامسة التي تتساوى فيها 4 منتخبات في رصيد 3 نقاط وهي رومانيا وبلجيكا وسلوفاكيا وأوكرانيا.

ترتيب مجموعة فرنسا وهولندا النهائي في يورو 2024

1. النمسا، 6 نقاط.

2. فرنسا، 5 نقاط.

3. هولندا، 4 نقاط.

4. بولندا، نقطة واحدة.