الأهلي يرفض إنضمام لاعبيه لـ المنتخب الأولمبي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي لن يمنح المنتخب الأوليمبي لاعبيه إمام عاشور ومحمد عبدالمنعم، في اولمبياد باريس 2024، كما أنه من الصعب جدًا على أي فريق أن يترك أي لاعب مهم في الفترة الصعبة الحالية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: "الزمالك يعاني من أزمة واضحة في الفترة الأخيرة، بسبب عدم فتح باب القيد، ومن الممكن أن يلجأ النادي لبيع زيزو بمبلغ كبير لحل تلك الأزمات".

وأضاف: هناك احاديث في الفترة الماضية حول تجديد عقد زيزو، والبعض أعلن عن بقاء اللاعب، لكن قد يكون زيزو هو الحل السحري لحل أزمات النادي".

وأوضح أن لاعبي الزمالك لم يحصلوا على مقدمات العقود، وهناك مستحقات متأخرة للاعبين منذ فترة طويلة.