بعد طلب إعادة لقاء بيراميدز.. بيان جديد من المقاولون العرب بسبب الأرصاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تقدم نادي المقاولون العرب بطلب رسمي للجنة المسابقات بتعديل موعد مباراة الفريق المقبلة أمام البنك الأهلي والمعلن موعدها في الرابعة عصر يوم الجمعة الموافق 28 يونيو الجاري، عبر بيان رسمي.

وطلب نادي المقاولون العرب خوض المباراة في الساعة الخامسة والنصف مساء، في ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من موجة شديدة الحرارة يوم الجمعة المقبل، والتي تصل فيه درجات الحرارة إلى 45 درجة مع زيادة ملحوظة في نسبة الرطوبة التي تزيد الإحساس بالحرارة.

وأكد نادي المقاولون العرب على أن كل اللوائح وقوانين الاتحاد الدولي تحظر لعب المباريات في مثل هذه الأجواء حفاظا على سلامة اللاعبين وطلب النادي أيضا تعديل موعد مباراة فيوتشر المقرر لها وفق جدول الدوري يوم 6 يوليو لتقام في الخامسة والنصف بدلا من الرابعة عصرا.

الجدير بالذكر أن نادي المقاولون منذ قليل أعلن احتجاجه على حكم مباراة بيراميدز الماضية، محمد الحنفي، وطالب بإعادة المباراة.

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