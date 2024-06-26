بعد يومين.. فيستون ماييلي يتسلم جائزة رجل مباراة بيراميدز والمقاولون



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش

تسلم اللاعب الكونغولي فيستون ماييلي، جائزة رجل مباراة بيراميدز والمقاولون العرب التي أقيمت منذ يومين "يوم الأحد الماضي".

ووفقا للمركز الإعلامي لبيراميدز، حضر مراقب المباراة إلى استاد الدفاع الجوي، وسلم الجائزة لماييلي قبل انطلاق تدريب فريق بيراميدز الأول استعدادا للقاء سموحة المقبل في الدوري.

وسجل ماييلي هدفين من ثلاثية بيراميدز في مرمى المقاولون العرب، ورفع رصيده من الأهداف إلى 11.

ولم يتم تسليم لاعب بيراميدز جائزة رجل المباراة بعد اللقاء مباشرة، وغادر المراقب دون تسليمها.

وعلم "الخليج 365" أن سبب التخلف عن تسليم الجائزة، هو عدم تواجدها لتعرض المندوب لحادث سير أثناء نقلها.

ويلاقي بيراميدز نظيره سموحة يوم الجمعة المقبل، ضمن مواجهات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.