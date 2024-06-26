يورو وكوبا 2024.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تقام اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 العديد من المباريات القوية، حيث يُختتم دور المجموعات من بطولة دوري أمم أوروبا "يورو 2024".

ويسعى منتخب بلجيكا للفوز على أوكرانيا من أجل ضمان التأهل لدور الـ16، بينما يريد منتخب تركيا الانتصار على منافسه جمهورية التشيك وحجز مقعدا في دور ثمن نهائي يورو 2024.

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

دوري أمم أوروبا 2024

رومانيا ضد سلوفاكيا - 7 مساء - beIN SPORTS MAX 2

بلجيكا ضد أوكرانيا - 7 مساء - beIN SPORTS MAX 1

تركيا ضد جمهورية التشيك - 10 مساء - beIN SPORTS MAX 2

البرتغال ضد جورجيا - 10 مساء - beIN SPORTS MAX 1

كوبا أمريكا 2024

بيرو ضد كندا - 1 صباحا - Max Sport 3 HD

الأًرجنتين ضد تشيلي - 4 فجرا - Max Sport 3 HD

دوري المحترفين المصري

سبورتنج ضد حرس الحدود - 5 مساء - ontime sports 1

الترسانة ضد منتخب السويس - 5 مساء - ontime sports 2

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