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"مسلسل فوضى ومحرم دوليا".. المقاولون العرب يؤيد الزمالك في هذا الأمر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أيَّد نادي المقاولون العرب الزمالك، في موقفه برفض خوض أي مباراة في ، حتى انتهاء باقي الفريق من مباريات الدور الأول.

وكان الزمالك أصدر بيانا أعلن فيه استيائه من التجاوزات التحكيمية الصارخة وجدول ترتيب المباريات الذي يخل بمبدأ تكافؤ الفرص (الإطلاع على التفاصيل اضغط هنا)

وقال محمد عادل فتحي المشرف العام علي الكرة بنادي المقاولون العرب، في تصريحات عبر برنامج "الكورة مع فايق" على قناة إم بي سي مصر 2: "احنا عايشين في مسلسل فوضى الكرة المصرية، هل خضع الحنفي لاختبارات سرية لا يعلم أحد عنها؟، أؤيد نادي الزمالك أن ليس هناك عدالة في أي شئ سواء التحكيم أو توزيع المباريات".

وأضاف: "لن يكون هناك احترافية في الكرة المصرية طالما هناك فوضى، الأهلي والزمالك لم يلعبا أي مباراة في الرابعة عصرا مثل باقي الأندية، هل من المنطق أن يلعب المقاولون يوم الجمعة المقبل في درجة حرارة 50، فهو أمر محرم دوليا".

وواصل: "اعترضنا بشكل رسمي على موعد مباراة المقاولون المقبلة في الرابعة عصرا، لا نتوقع الاستجابة لمطالبنا بإعادة مباراة بيراميدز، ولم نعترض قبل مباراة بيراميدز حتى نتقصى الحقائق عما قيل عن الحكم".

وأتم عادل تصريحاته: "التحكيم ظلم كل الفرق من أول الأهلي وحتى المقاولون العرب، حال رفض طلبنا إعادة مباراة بيراميدز سندرس الموقف قبل التصعيد".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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