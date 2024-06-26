ستوري نجوم كرة القدم.. السعيد يقبل تحدي صلاح.. هاني يدعم غزة.. وساعة هالاند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها متابعيهم، عدد من المنشورات والصور، على حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، صورة له خلال عطلته الصيفية، على حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، ضمن التحدي الذي أطلقه "صورتك دون فلتر".

وقبل عبدالله السعيد لاعب الزمالك، تحدي محمد صلاح، ونشر صورته، مستعرضا عضلات البطن، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

ودعم محمد هاني لاعب النادي الأهلي، القضية الفلسطينية، ونشر عبر خاصية "القصص القصيرة"، إحصائيات لضحايا غزة وإعصار هيروشيما.

وشارك ثنائي الزمالك نبيل دونجا وحسام عبد المجيد، صورا لتدريبات الفريق اليوم، ووضع عبدالمجيد رمز تعبيري لاحتفال ميسي نجم الأرجنتين.

كما شارك كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي، متابعيه صورة له مع زميله في المنتخب دييجو وهما يتناولان القهوة.

ونشر النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، والذي يغيب عن أمم أوروبا، صورة لساعاته والتي من نوع "بريتيلينج".