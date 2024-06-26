شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يختتم استعداداته لمواجهة الإسماعيلي فى ديربى القناة والان مع تفاصيل الخبر

يختتم اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، استعداداته لمواجهة الإسماعيلي، في ديربي القناة الذي يجمع الفريقين في السابعة مساء غداً الخميس على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق حيث سجل هدف المصري وقتها التونسي فخر الدين بن يوسف، بينما سجل هدف الدراويش عبد الرحمن مجدي.

وكان النادي المصري قد خسر المباراة الماضية أمام سيراميكا بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري، ليتوقف رصيد الفريق البورسعيدي عند النقطة 42 في المركز الثالث.

ويستعيد النادي المصري خدمات الثنائي سمير فكري وأمادو با، لاعبى خط وسط الفريق في اللقاء المقبل للفريق البورسعيدي بالدوري أمام الإسماعيلي، وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف.

وكان سمير فكري وأمادو با قد غابا عن مباراة المصري الماضية أمام سيراميكا في الجولة 27 بالدوري بسبب حصول الثنائي على الإنذار الثالث خلال مباراة الزمالك في الجولة 26.