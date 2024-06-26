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محمد عادل حكما فى مبارة سبورتنج والحدود

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القاهرة - سامية سيد - أختارت  لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة ،  طاقم تحكيم بقيادة الدولى محمد عادل لادارة مباراة سبورتنج السكندرى وحرس الحدود المقرر لها مساء الأربعاء في الجولة الأخيرة والحاسمة فى دورة الترقى للدورى الممتاز ، بينما سيقود طاقم تحكيم بقيادة  شاهندة المغربى مواجهة الترسانة ومنتخب السويس .
ويضم طاقم الحكام لمباراة سبورتنج وحرس الحدود ، محمد عادل حكما للساحة و يعاونه أحمد توفيق طلب و هانى عبد الفتاح مساعدين ونادر قمر الدولة حكما رابعا .
وطاقم مباراة الترسانة والسويس يضم شاهندة المغربى محكمة ساحة ويعاونها يارا عاطف وجمالات أحمد محكمات مساعدين ، ونور سمير محكمة رابعة .
وتعد مباراة سبورتنج وحرس الحدود الأكثر اثارة لانها تحسم الصاعد لدورى الأضواء ، حيث يعد حرس الحدود الأقرب لان امامه فرصتين الفوز أو التعادل بينما سبورتنج ليس امامه الا الفوز لتحقيق حلم الصعود لدورى الأضواء والشهرة ،  الحدود رصيده 10 نقاط بينما سبورتنج 8 نقاط .


في ميت عقبة تعد مواجهة الترسانة ومنتخب السويس تحصيل حاصل بعد ضياع فرص الفريقين في الصعود للممتاز  وتوقف رصيدهما عند 5 نقاط للسويس وبينما الترسانة رصيده 4 نقاط  .

شهدت الجولة الماضية فوز حرس الحدود على الترسانة بهدفين مقابل هدف وتصدر  دورة الترقى المؤهلة للممتاز  ، بينما تعادل سبورتنج والسويس 2/2

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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