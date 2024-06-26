شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل حكما فى مبارة سبورتنج والحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أختارت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة ، طاقم تحكيم بقيادة الدولى محمد عادل لادارة مباراة سبورتنج السكندرى وحرس الحدود المقرر لها مساء الأربعاء في الجولة الأخيرة والحاسمة فى دورة الترقى للدورى الممتاز ، بينما سيقود طاقم تحكيم بقيادة شاهندة المغربى مواجهة الترسانة ومنتخب السويس .

ويضم طاقم الحكام لمباراة سبورتنج وحرس الحدود ، محمد عادل حكما للساحة و يعاونه أحمد توفيق طلب و هانى عبد الفتاح مساعدين ونادر قمر الدولة حكما رابعا .

وطاقم مباراة الترسانة والسويس يضم شاهندة المغربى محكمة ساحة ويعاونها يارا عاطف وجمالات أحمد محكمات مساعدين ، ونور سمير محكمة رابعة .

وتعد مباراة سبورتنج وحرس الحدود الأكثر اثارة لانها تحسم الصاعد لدورى الأضواء ، حيث يعد حرس الحدود الأقرب لان امامه فرصتين الفوز أو التعادل بينما سبورتنج ليس امامه الا الفوز لتحقيق حلم الصعود لدورى الأضواء والشهرة ، الحدود رصيده 10 نقاط بينما سبورتنج 8 نقاط .



في ميت عقبة تعد مواجهة الترسانة ومنتخب السويس تحصيل حاصل بعد ضياع فرص الفريقين في الصعود للممتاز وتوقف رصيدهما عند 5 نقاط للسويس وبينما الترسانة رصيده 4 نقاط .

شهدت الجولة الماضية فوز حرس الحدود على الترسانة بهدفين مقابل هدف وتصدر دورة الترقى المؤهلة للممتاز ، بينما تعادل سبورتنج والسويس 2/2