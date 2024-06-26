شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً للجونة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يدخل اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر، معسكراً مغلقاً بمدينة الجونة، استعداداً لمواجهة فريق الجونة في المباراة التي تجمع الفريقين في الرابعة عصر غداً الخميس، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري.

واستعان الجهاز الفني لمودرن فيوتشر، بقيادة طلعت يوسف، بالمباريات السابقة لفريق الجونة، وآخرها مواجهة إنبي التى انتهت بهزيمة الفريق الساحلي بهدف نظيف، وذلك للتعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى أبناء علاء عبد العال قبل مواجهة الخميس المرتقبة.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين فى الدور الأول، انتهت بفوز مودرن فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 20.