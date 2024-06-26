الامارات | مدرب إنجلترا الأعلى أجراً في أمم أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر المدير الفني لمنتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت قائمة المدربين الأعلى أجراً في النسخة الـ17 من بطولة كأس أمم أوروبا المقامة حالياً في ألمانيا، براتب سنوي يبلغ 5.8 ملايين يورو، في وقت يتعرض لوابل من الانتقادات بسبب سوء أداء منتخب «الأسود الثلاثة».

وسجلت القائمة التي كشفت عنها مجلة «فوتبول فياننس» تفاوتاً كبيراً بين أجور المدربين، خصوصاً على صعيد المراكز الـ10 الأولى، بعدما احتل مدرب المنتخب الألماني جوليان ناغيلسمان المرتبة الثانية بأجرٍ سنوي يبلغ 4.8 ملايين يورو، متفوقاً بفارق ضئيل عن مدرب البرتغال الإسباني روبرتو مارتينيز (أربعة ملايين يورو).

وجاء مدرب منتخب فرنسا، ديديه ديشامب، في المرتبة الرابعة بإجمالي 3.8 ملايين يورو، فيما تشارك مدربا منتخبي هولندا وإيطاليا رونالد كومان ولوتشيانو سباليتي المرتبة الخامسة بأجر قدره ثلاثة ملايين يورو لكل منهما، وصولاً للمدير الفني لمنتخب تركيا الإيطالي فيتشينزو مونتيلا وأجره 1.8 مليون يورو، بفارق 200 ألف يورو عن صاحب المرتبة الثامنة مدرب سويسرا مراد ياكين.

ودخل مدربا النمسا وبلجيكا رالف رانجينيك ودومينيكو تيديسكو قائمة الـ10 الأوائل بأجر يبلغ 1.5 مليون يورو.

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