الامارات | الشرقاوية يترقبون خطة فريق كرة القدم للموسم الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يترقب الجمهور الشرقاوي على أحر من الجمر القرارات الجديدة التي ستصدرها إدارة النادي في ما يتعلق بخطة فريق كرة القدم للموسم الجديد 2024-2025، وسط توقعات من الجمهور بخطوات ملموسة تسهم في عودة «الملك» إلى منصات التتويج التي غاب عنها الموسم المنصرم.

ومن أبرز الملفات تحديد وجهة معسكر فريق كرة القدم الخارجي في يوليو المقبل استعداداً للموسم الجديد، وحسم ملف المدرب كوزمين بشكل نهائي، وذلك باستمراره في تدريب الفريق من عدمه، علماً بأن عقد المدرب مستمر حتى نهاية الموسم المقبل، بعدما تم تجديده في يونيو من العام الماضي، إضافة إلى حسم صفقات اللاعبين الجدد مبكراً، بعد الاستغناء عن بعض اللاعبين أخيراً، وذلك بالتعاقد مع لاعبين مميزين، سواء الأجانب أو المحليون.

وكانت الإدارة الجديدة للنادي قد باشرت عملها أخيراً بتوزيع المناصب الإدارية، فيما أعلنت الاستغناء عن ثلاثة لاعبين مخضرمين، هم: سيبستيان تيغالي، البوسني ميراليم بينانيتش، والمالي موسى ماريغا، وقبلهم تم الاستغناء عن اليوناني مانولاس.

وشهدت قلعة نادي الشارقة تطورات مهمة في الفترة الأخيرة، كان أبرزها تشكيل مجلس إدارة جديد للنادي برئاسة خالد عيسى المدفع، بدلاً من رئيس مجلس الإدارة السابق علي سالم المدفع، وأيضاً تولي خالد المدفع رئاسة شركة كرة القدم بالنادي إلى جانب رئاسته مجلس إدارة النادي في خطوة تهدف إلى إحداث تغييرات إيجابية في النادي على الصعد كافة.

من جانبه، قال الإعلامي الشرقاوي والمحلل الرياضي عادل الحمادي، إن الفريق الشرقاوي تنتظره بالفعل تحديات كبيرة في الموسم الجديد، أبرزها مسألة حسم إدارة النادي للصفقات الجديدة من اللاعبين، سواء كانوا مواطنين أو أجانب، بحيث يتم استقطاب لاعبين يصنعون الفارق، وفي المراكز التي يحتاجها الفريق فعلياً، خصوصاً بعد رحيل اللاعبين بيانيتش وموسى ماريغا، أصبح لدى الفريق مركزين شاغرين على صعيد اللاعبين الأجانب، لافتاً إلى أن هناك حديثاً عن لاعبين يتم التفاوض معهم حالياً من قبل النادي، معتبراً أنه من التحديات المهمة بالنسبة للإدارة الجديدة للنادي إعادة النظر في مسألة بعض اللاعبين الذين لم يظهروا في الموسم الماضي بمستوياتهم الحقيقية، على الرغم من أنهم أسماء مميزة مثل خالد باوزير وخالد الظنحاني والمحترف التونسي فراس بالعربي، على الرغم من أن الأخير ظهر بأداء مميز عندما كان يلعب في صفوف نادي عجمان.

وأضاف الحمادي لـ«الإمارات اليوم» أن «الفريق تنتظره استحقاقات مهمة محلياً وخارجياً، لذلك يجب على إدارة النادي الإسراع في إنهاء ملف اللاعبين الجدد قبل بدء الفريق معسكره الصيفي الخارجي المرتقب في يوليو المقبل، وعدم تكرار ما حدث في الموسم الماضي، بعدما تأخر النادي في حسم الصفقات الجديدة، وانعكس ذلك سلبياً على الفريق».

وأشار عادل الحمادي إلى أن شركة كرة القدم بحاجة إلى خبير فني في مسألة تعاقدات اللاعبين.

وفاة والد حارس الشارقة عادل الحوسني

نعى نادي الشارقة الرياضي، عبر صفحته الرسمية على منصة «إكس»، والد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، عادل الحوسني، الذي توفي أمس.