الاهلي يفقد نجمه في مواجهة فاركو بالدوري

يفقد النادي الاهلي خدمات عمر كمال عبد الواحد، نجم فريقه الأول لكرة القدم، خلال مواجهة فاركو في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الاهلي نظيره فاركو، يوم الجمعة المقبلة، في إطار منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكدت مصادر أن فرصة عمر كمال في خوض مواجهة فاركو أصبحت صعبة للغاية، حيث أنه مازال في مرحلة التأهيل الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي.

اقرأ أيضًا.. منافس انجلترا في ثمن نهائي كأس أمم أوروبا 2024

وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها أمام الاتحاد السكندري بشد في العضلة الأمامية، حيث أنه سيكون جاهزًا بشكل طبيعي لمباراة طلائع الجيش يوم الإثنين المقبل.

جدير بالذكر أن عمر كمال عبدالواحد يواصل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وأداء بعض الفقرات ضمن ‏البرنامج الذي يُنفذه تحت إشراف الجهاز الطبي، في الوقت الحالي.