تعادل إيجابي ينهي مباراة منتخبنا الوطني امام نظيرة السعودي

تعادل منتخبنا الوطني مع المنتخب السعودي بهدفين لكل منهما، في بطولة الديار العربية لمنتخبات غرب آسيا تحت 19 سنة على مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.



جاء الهدف الأول للمنتخب السعودي عن طريق اللاعب راكان الغامدي عند الدقيقة 36 فيما سجل اللاعب محمد البرواني لمنتخبنا الوطني هدف التعادل عند الدقيقة 40.



وتقدم المنتخب السعودي عن طريق اللاعب بسام هزازي عند الدقيقة 64، وعادل بعدها منتخبنا النتيجة عند الدقيقة 84 لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي هدفين لكلا الفريقين.



فيما فاز منتخب عُمان على الكويت بهدفين لهدف، عن طريق منتصر عبد السلام في الدقيقة 33 من الشوط الأول.



فيما سجل مهند السعدي هدف التعادل لعُمان في الدقيقة 44 من ذات الشوط، وجاء تقدم المنتخب العُماني عن طريق غسان المسروري في الدقيقة 47 من الشوط الثاني للمباراة.

(سبأ)