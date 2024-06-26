شكرا لقرائتكم خبر عن صراع بين حسام أشرف ومابولولو..تعرف على ترتيب هدافى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

حافظ حسام أشرف، مهاجم فريق بلدية المحلة، على انفراده بتصدر جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز قبل انطلاق منافسات الجولة الثامنة والعشرين للمسابقة.

تنطلق غداً الخميس الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، بإقامة 3 مباريات عندما يلعب الجونة مع مودرن فيوتشر في الرابعة عصرا، بينما يحل طلائع الجيش ضيفا على زد في السابعة مساءا، وأخيرا يصطدم الإسماعيلي مع المصري في نفس التوقيت بمباراة قوية في ديربي القناة.

وبات حسام أشرف مهاجم الزمالك المعار إلى فريق بلدية المحلة أول العائدين للقلعة البيضاء فى الصيف المقبل خاصة بعد تقديمه مستوى جيد خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 12 هدف تصدر بهم جدول ترتيب الهدافين.

حسام اشرف لاعب بلدية المحلة المعار من الزمالك لازال في الصدارة بعدما سجل 12 هدف و 2 اسيست في 25 مباراة في الدوري.

هدافو الدوري المصري

1- حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدفا

2- مابولولو، الاتحاد السكندري، 11 هدف

3_ ياو أنور، البنك الاهلى ، 9 أهداف

4- مايلى ، بيراميدز ، 9 أهداف

5- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 8 أهداف