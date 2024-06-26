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الأهلى يواصل الاستعداد لمباراة فاركو فى الدوري

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر _ لبنى عبد الله

الأربعاء، 26 يونيو 2024 05:00 ص

يواصل فريق الأهلي  التحضير لمباراته ضد فاركو يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة ، في مشوراه من أجل مواصلة الانتصارات وحصد كل النقاط في مبارياته المتبقية بمسابقة الدوري المصري، من أجل مطاردة بيراميدز على صدارة الدوري والحفاظ على الدرع المتوج به في آخر نسخة.

ويحدد كولر برنامج مباراة فاركو بعد عدم خوض مباراة القمة ضد الزمالك بسبب انسحاب الأخير وعدم لعب المباراة، وهو ما منح الأهلي قسطا من الراحة وسط ضغط المباريات في الفترة الحالية.

ويعكف مارسيل كولر على دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف فاركو ومشاهدة مقاطع فيديو خاصة بمباريات الفريق السكندري الأخيرة، خاصة مباراة الدور الأول بين الفريقين منذ فترة قصيرة ثم مباراتيه أمام الزمالك والاتحاد السكندري الأخيرتين، من أجل وضع الخطة المناسبة لتخطي فاركو ومواصلة حصد أكبر عدد من النقاط.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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