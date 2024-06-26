شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل الاستعداد لمباراة فاركو فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الأهلي التحضير لمباراته ضد فاركو يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، في مشوراه من أجل مواصلة الانتصارات وحصد كل النقاط في مبارياته المتبقية بمسابقة الدوري المصري، من أجل مطاردة بيراميدز على صدارة الدوري والحفاظ على الدرع المتوج به في آخر نسخة.

ويحدد كولر برنامج مباراة فاركو بعد عدم خوض مباراة القمة ضد الزمالك بسبب انسحاب الأخير وعدم لعب المباراة، وهو ما منح الأهلي قسطا من الراحة وسط ضغط المباريات في الفترة الحالية.

ويعكف مارسيل كولر على دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف فاركو ومشاهدة مقاطع فيديو خاصة بمباريات الفريق السكندري الأخيرة، خاصة مباراة الدور الأول بين الفريقين منذ فترة قصيرة ثم مباراتيه أمام الزمالك والاتحاد السكندري الأخيرتين، من أجل وضع الخطة المناسبة لتخطي فاركو ومواصلة حصد أكبر عدد من النقاط.