شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباريات الجولة 28 من مسابقة الدوري المصري غداً والان مع تفاصيل الخبر

تفتتح منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري غداً الخميس، بإقامة 3 مباريات عندما يلعب الجونة مع مودرن فيوتشر في الرابعة عصرا، بينما يحل طلائع الجيش ضيفا على زد في السابعة مساءا، وأخيرا يصطدم الإسماعيلي مع المصري في نفس التوقيت بمباراة قوية في ديربي القناة.

مواعيد مباريات الجولة الـ"28" لمسابقة الدوري المصري

الخميس 27 يونيو

الجونة & مودرن فيوتشر..4 عصراً

الاسماعيلى & المصري البورسعيدى..7 مساء

زد اف سى & طلائع الجيش..7 مساء



الجمعة 28 يونيو

المقاولون العرب & البنك الاهلى..4عصراً

الاهلى & فاركو..7 مساء

سموحة & بيراميدز..7 مساء

السبت 29 يونيو



بلدية المحلة & انبى ..4 عصراً

الزمالك & سيراميكا ..7 مساء

الاتحاد السكندري & الداخلية..7 مساء

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.