شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى بطلا لكأس مصر للمرة السادسة فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

توج الأهلى بطلا لكأس مصر للمرة السادسة فى تاريخه، بعد فوزه على المختلط "الزمالك حاليا" بطل النسخة الأولي بأربعة أهداف مقابل هدف فى نهائى النسخة العاشرة للمسابقة فى مثل هذا اليوم 26 يونيو 1931.

سجل للأهلى مصطفى كامل محمود، ولبيب محمود فى الشوط الأول، وأضاف مختار التتش ومحمود مهران فى الشوط الثاني، فى حين سجل رمزى برسوم هدف الزمالك الوحيد قبل طرده بخمس دقائق، فى مباراة أدارها الحكم محمد السيد، بملعب السكة الحديد القديم بجزيرة بدران.

تشكيل الأهلي فى القمة الثالثة فى مسابقة كأس مصر جاء مكونا من: عزيز فهمي، أحمد رفعت الكبير، كامل مسعود، موسى سري، أمين صبري، عبدالحليم حسان، محمود مختار التتش، أحمد منصور، مصطفى كامل طه، لبيب محمود، محمود مهران.

فى حين جاء تشكيل الزمالك "المختلط آنذاك" مكونا من: عبدالحميد حمدي، أحمد سالم، طلعت، أحمد سليمان هندبيرج، حسن الفأر، مختار فوزي، جميل الزبير، توفيق عبدالله، رمزى برسوم، كامل عبدربه أندراوس، محمد لطيف.

وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.

وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 18 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".