شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم الحكام الإسبانى يغادر القاهرة اليوم بعد إلغاء قمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يغادر طاقم الحكام الإسبانى القاهرة اليوم الأربعاء، عائدا إلى بلاده عقب إلغاء مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بالدورى المصرى.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن الحكام حصلوا على مستحقاتهم كاملة وقاموا بجولة سياحية أمس، وسيغادرون القاهرة اليوم في نفس مواعيد الحجز المحددة لهم.

ويتكون طاقم الحكام الإسباني من حكم الساحة الدولي أليخاندرو مونييز رويز، ويعاونه الحكمان المساعدان دييجو سانشيز روخو وفابيان بلانكو، والحكم الرابع فرانشيسكو خوسيه.

ويقود سانتياجو خايمي لاتري تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، ويساعده ميجيل أنخيل أورتيز أرياس.