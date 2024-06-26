شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يواجه سبورتنج على تذكرة الصعود للممتاز الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق في الرابعة والنصف عصر اليوم الأربعاء، مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دورة الترقي المؤهلة لدوري الأضواء بلقاءين حيث يستضيف سبورتنج نظيره حرس الحدود على ستاد المكس في مواجهة من العيار الثقيل على حجز تذكرة التاهل لدورى nile.

يدخل حرس الحدود المباراة في المركز الأول برصيد 10 نقاط ، بينما يحتل سبورتنج المركز الثانى بالمجموعة برصيد 8 نقاط ، ويسعى أصحاب الأرض الذى لابديل أمامهم سوي تحقيق الفوز من أجل ضمان الصعود ، بينما يخوض الحدود المباراة ويكفيه نقطة التعادل لضمان الصعود وهو ما يسهل من مأموريته بعض الشئ بعيدا عن الضغوط التي ستمارس على أصحاب الأرض من بداية اللقاء .

كان حرس الحدود قد نجح في تحقيق فوز ثمين في الجولة الماضية على الترسانة بهدفين مقابل هدف ، بينما استطاع سبورتنج تحويل تأخره بهدفين نظيفين أمام السويس إلى التعادل بهدفين لمثليهما وهو ما رفع رصيده إلى 8 نقاط .

أمام المباراة الثانية يستضيف الترسانة نظيره منتخب السويس في مواجهة لتحسين الصورة بعدما تأكد خروج الفريقين من المنافسة على الصعود ، ومن المقرر أن يقوم جمعة مشهور المدير الفني للشواكيش من تجربة عدد من اللاعبين البدلاء للوقوف على مستواهم قبل نهاية الموسم من أجل اختيار اللاعبين الأفضل والإستغناء عن الآخرين والتعاقد مع لاعبين سوبر ، في المقابل يحاول سعد فاروق المدير الفني للسويس الخروج بأقل الخسائر خاصة وأن أبناء الغريب نجحوا في لفت الأنظار خلال الدورة الحالية بالرغم من ضعف الإمكانيات المادية والبشرية .