شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تجهز برنامج إعداد لشاهندة المغربي قبل المشاركة فى مونديال الشابات والان مع تفاصيل الخبر

بدأت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، في وضع برنامج اعداد خاص، للمحكمة المصرية شاهندة المغربي، قبل مشاركتها في مونديال السيدات تحت 20 سنة في شهر أغسطس المقبل.

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا برئاسة الإيطالي بييرلويجي كولينا قائمة الحكام والمحكمات الذي وقع اختيارهم في كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما في كولومبيا وذلك تحت إشراف الأمريكية كاري سيتز مديرة ادارة التحكيم النسائي في الاتحاد الدولي.

وتم اختيار المحكمة شاهندا المغربي كسفيرا وممثلا للتحكيم المصري في محفل فيفا الدولي والذي سيقام في كولومبيا خلال الفترة من 31 أغسطس وحتي 22 سبتمبر 2024.

ويشارك 58 محكمة من مختلف دول العالم مابين 18 حكم ساحة و36 حكم مساعد و4 محكمات مساعدين، وتعتبر بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما في كولومبيا هي كأعداد للمرشحين المحتملين لكأس العالم للسيدات البرازيل 2027.