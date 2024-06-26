شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يطالب اللاعبين بالابتعاد عن الأزمات فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

عقد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسات متواصلة مع لاعبى الفريق، حثهم خلالها على التركيز في التدريبات، وأن يكونون على أتم استعداد في أي وقت لخوض المباريات المقبلة.

وطلب جوميز من لاعبى الفريق الابتعاد عن الأزمات الإدارية و المتعلقة برفض خوض المباريات، وأن يكون كل تركيزهم في التدريبات فقط، بعيدا عن أي أمور أخرى، حتى لايتأثر مستواهم بما يدور بعيدا عن المستطيل الأخضر.

ومن المقرر أن يستعيد الزمالك خدمات محمد شحاتة لاعب الفريق بعد المباراة المقبلة المنتظر أن تكون أمام سيراميكا.

وكان من المقرر غياب شحاتة عن مواجهة الاهلى التي كان مقرر إقامتها مساء أمس الثلاثاء بالجولة السابعة والعشرون من بطولة الدورى ، بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات على اللاعب.