شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن على جاهزية وسام أبو على لقيادة الهجوم أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

أصبح الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي جاهزا لقيادة هجوم فريقه في مباراته أمام فاركو يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري، بعدما تماثل بشكل تام من الإصابة بالتواء في الكاحل خلال مشاركته مع منتخب فلسطين في مباراة لبنان بالتصفيات الآسيوية ، وغاب وسام أبو علي عن المشاركة مع الأهلي في المباريات الماضية بسبب الإصابة.

وحدد كولر برنامج مباراة فاركو بعد عدم خوض مباراة القمة ضد الزمالك بسبب انسحاب الأخير وعدم لعب المباراة، وهو ما منح الأهلي قسطا من الراحة وسط ضغط المباريات في الفترة الحالية.

ويعكف مارسيل كولر على دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف فاركو ومشاهدة مقاطع فيديو خاصة بمباريات الفريق السكندري الأخيرة، خاصة مباراة الدور الأول بين الفريقين منذ فترة قصيرة ثم مباراتيه أمام الزمالك والاتحاد السكندري الأخيرتين، من أجل وضع الخطة المناسبة لتخطي فاركو ومواصلة حصد أكبر عدد من النقاط.