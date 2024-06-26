شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسابق الزمن لإنهاء ملفات القيد والمشاركة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

كثف مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب اتصالاتهم مع نظرائهم باتحاد الكرة ، وكذلك رابطة الأندية، لإنهاء أزمة إيقاف القيد، التي تم توقيعها على الفريق من جانب الاتحاد الدولى فيفا، والخاصة بمستحقات كلا من خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، و روى أجواش مساعد فيريرا ، وكذلك قضية باتشيكو المدير الفني السابق للفريق الأبيض.

ويسعى الزمالك لإنهاء أزمة إيقاف القيد في أسرع وقت، وذلك لتجنب الإيقاف رسميا، بالإضافة إلى ارتباطه بالحرمان من المشاركة الأفريقية، ووفقا لقرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فإن أي ناد لديه أزمة قيد، لن يُشارك في البطولة الأفريقية، وبالتالي الزمالك عليه حل الأزمة قبل 30 يونيو.

وقرر فيفا إيقاف قيد الزمالك 3 فترات متتالية بسبب مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق و التي تبلغ 2 مليون و 400 الف يورو، بالإضافة إلى مستحقات روى أجواش مساعد فيريرا و التي تبلغ 26 الف دولار فقط، بخلاف قضية باتشيكو المنتظر البت فيها من جانب الفيفا.

ويعمل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، في الوقت الحالي، على توفير 14 ألف دولار، قيمة مستحقات مساعدى البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق الكروى الأول، حيث تسلم الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يفيد إيقاف القيد مجددًا لثلاث فترات بداية من الانتقالات الصيفية المقبلة؛ بسبب مستحقات مساعدى فيريرا وهم الثنائي أندريه أوليفيرا، مدرب أحمال، ودانيال جونزاليس، محلل أداء، ومن المنتظر أن يحل مسئولو القلعة البيضاء الأزمة سريعًا، خاصة أن المبلغ المطلوب سداده 14 ألف دولار