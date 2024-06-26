شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يطمئن على تأهيل أحمد حمدى بعد الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

حرص البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك على الاطمئنان على البرنامج التأهيلى لأحمد حمدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، بعد خضوعه لجراحة الصليبى خلال الأيام الماضية.

وطلب جوميز من الجهاز الطبي بالنادى برئاسة محمد أسامة إكمال البرنامج التأهيلى الخاص بكل المصابين بشكل طبيعى، لعودتهم الى المشاركة في أسرع وقت.

وكان احمد حمدى خضع لجراحة الرباط الصليبى في ألمانيا الأسبوع الماضى، ليكون ثالث لاعبى الفريق المصابين بالصليبى بعد محمود حمدى الونش، ومحمد عبد الشافى.