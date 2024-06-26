شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف حقيقة تدخل الأهلى لمنع رحيل عامر حسين عن لجنة المسابقات والان مع تفاصيل الخبر

علق الإعلامي أحمد شوبير على حقيقة تدخل مسئولي النادي الأهلي في بقاء عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو رابطة الأندية المصرية بعد أزمته مع مسئولي نادي الزمالك الأخيرة، والتي تسببت في رفض مسئولي القلعة البيضاء خوض مباراة القمة واعتبار الأهلي فائزا بنتيجتها.

وقال شوبير في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" على راديو أون سبورت إف إم: "يردد بعض الأحاديث أن الأهلي حاول التدخل لعدم رحيل عامر حسين عن لجنة المسابقات، ولكن السؤال هل رحل عامر حسين؟ وهل الأهلي انتصر وأبقى على عامر حسين؟ وما يعجبني هو قول الحقيقة بدون الإدلاء بكلام ليس له معنى، وغير حقيقي".

وواصل: "ما دور الأهلي في أزمة عامر حسين، المؤكد أن الأهلي ليس دوره أن يستمر عامر حسين أو يرحل، وهذا لا يشغل الأهلي، وهذا الكلام غير مقبول أن يتم ترديده".

في سياق آخر أكد عامر حسين عضو اتحاد الكرة أنه تم وضع جدول الدوري الممتاز في بداية الموسم دون معرفة أي من الأندية الأربعة المشاركة في البطولات الأفريقية، ستستكمل البطولة وأي منها سيخرج.

وقال عامر حسين في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر: "لا بد من موسم استئنائي في الموسم المقبل من دور واحد وضغط المباريات طبيعي للأهلي والزمالك، بسببب الارتباطات الأفريقية، ونسعى لحل أزمة ضغط الدوري الموسم المقبل.

وعن حزن جمهور الزمالك من عدم اختيار عبد الله السعيد رجلا لمباراة سيراميكا في الدوري الممتاز قال عامر حسين: أنا زعلان أنا كمان من عدم اختيار عبد الله السعيد رجل مباراة الزمالك وسيراميكا، وإعلان رجل المباراة يتم في الدقيقة 85 من المباراة.

وتابع عامر حسين: أعتذر لجماهير الزمالك وقناعاتي أن عبد الله السعيد رجل المباراة، وأتمنى أن يتم تغيير مواعيد مباريات الرابعة عصرا في الدوري المرحلة المقبلة.