شكرا لقرائتكم خبر عن موقف موديست من البقاء فى الأهلى بعد نهاية عقده والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير مصير الفرنسى أنتونى موديست مهاجم الأهلى من البقاء فى القلعة الحمراء حتى نهاية الموسم الحالى، لاسيما أن عقده مع النادى ينتهى فى نهاية شهر يونيو الجارى.

وقال شوبير في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" على راديو أون سبورت إف إم: "عقد موديست مع النادي الأهلي ينتهي يوم 30 يونيو الجاري، وكان هناك مقترحا أن يستمر حتى نهاية الموسم ويحصل خلاله على راتب شهرين، لكنه يحصل على راتب كبير".

وتابع: "حدث اجتماع بين لجنة التخطيط بالأهلي ومارسيل كولر وتم إبلاغه بعدم وجود سيولة لدفع ما يزيد عن 130 ألف دولار شهريا راتب موديست، وتم إخطار وكيله أنه لو استمر سيحصل على مكافآت فقط نظير بقائه وينتظرون رد وكيله، خاصة أن اللاعب لا يملك عروضا فى الوقت الحالى".

وأكد شوبير: "هناك حديث عن امتلاك موديست عرضا من أحد أندية الدرجة الثانية فى ألمانيا، وكولر مصمم على بقاء المهاجم الفرنسى لأنه يستعين به فى بعض المباريات، بخلاف إصابات وسام أبو على ولا يوجد مهاجمين فى الأهلى سوى محمود كهربا، وأنصحه بمتابعة اللاعب الناشئ حمزة عبد الكريم فى قطاع الناشئين ويقوم بتصعيده للفريق الأول".