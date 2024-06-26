محمد عنتر لاعب المقاولون العرب يتعرض لوعكة صحية قبل مواجهة البنك الأهلى

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تعرض محمد عنتر لاعب المقاولون العرب لوعكة صحية استدعت دخوله إلى المستشفى خلال الساعات الماضية، وذلك قبل اللقاء المرتقب لفريقه مع البنك الأهلى فى الدورى.



محمد عنتر لاعب المقاولون العرب يتعرض لوعكة صحية

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة البنك الأهلى فى الرابعة عصر الجمعة المقبل، خلال اللقاء الذى يجمع الفريقين باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى.

وكانت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين فى الدور الأول من الدورى قد انتهت بفوز البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

واستقر المقاولون العرب فى المركز الـ17 وقبل الأخير بجدول المسابقة المحلية برصيد 19 نقطة، بعدما خاض الفريق 25 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 4 مباريات فقط، وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 14 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 40.