شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع مع ميكالى الأسبوع المقبل لحسم برنامج المنتخب فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا مع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي الأسبوع المقبل، لمناقشة برنامج روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر قبل المشاركة في أوليمبياد باريس 2024.

وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر الأولمبي، 18 لاعبا أساسيا، إلى جانب 4 لاعبين على سبيل الاحتياط تحسبًا لإصابة أي لاعب.



وأوقعت قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، المنتخب الأولمبي المصري، ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات اسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.

وتحددت مواعيد مباريات المنتخب الأولمبي، ضمن منافسات كرة القدم، في أولمبياد باريس 2024 والتى تستضيفها فرنسا خلال الفترة من 24 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.



ويبدأ منتخبنا الأولمبي مواجهاته فى أولمبياد باريس 2024، بمباراة منتخب الدومينكان، يوم الأربعاء 24 يوليو المقبل، ثم يقابل وصيف كأس أسيا فى المواجهة الثانية يوم السبت 27 من نفس الشهر، ويختتم بمواجهة إسبانيا يوم الثلاثاء 30 يوليو.



وفي حال تأهل منتخبنا الأولمبي لدور ربع النهائي، سيواجه أحد المتأهلين من المجموعة الرابعة والتى تضم كلا من بطل كأس آسيا، باراجواي، مالي، والكيان الصهيوني.