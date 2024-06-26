شكرا لقرائتكم خبر عن موقف رضا سليم من البقاء فى الأهلى.. وحقيقة عودة محمد شريف والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير مصير المغربى رضا سليم من البقاء فى الأهلى أو الرحيل بعد نهاية الموسم الحالى، لاسيما بعدما ابتعد عن التألق فى الفترة الماضية، وكذلك مصير عودة محمد شريف مهاجم الفريق السابق والخليج السعودى الحالى.

وقال شوبير، فى تصريحات لبرنامج "مع شوبير" على راديو أون سبورت إف إم: "رغم حالة عدم التوفيق التى تلازم رضا سليم فى الفترة الحالية، لكن هناك قناعات موجودة بمستواه، وقد تعود عدم المشاركة فى المباريات الأخيرة إلى تراجع مستواه وحرارة الجو وعدم لعبه فى مركزه بالجناح الأيسر، وكل هذه الأمور مهمة وتصب فى صالح اللاعب المغربى.

لا توجد صفقة انتهت بشكل نهائى، وفيما يخص محمد شريف، لا يوجد أى كلام يخص اللاعب ولو الأهلى عرض عيله العودة وتقرر رحيله عن الخليج فلن يتردد واللاعب عاشق للأهلى، وحتى هذه اللحظة لا يوجد حديث بشأن عودته".

وكشف أن الأهلى خاض "تراى ماتش" بالأمس بعد إلغاء القمة لتجهيز اللاعبين قبل مباراة فاركو المقبلة، وعمر كمال أدى برنامجه التأهيلى وبيرسى تاو كذلك، وعلى معلول يواصل برنامجه ولديه وقت فى التأهيل قبل العودة للملاعب.