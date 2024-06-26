شكرا لقرائتكم خبر عن تطور جديد فى موقف عودة قندوسى للأهلى فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير مصير الجزائرى أحمد قندوسى لاعب الأهلى من العودة إلى القلعة الحمراء فى الموسم المقبل، عقب انتهاء إعارته إلى نادى سيراميكا خلال الموسم الحالى.

وقال شوبير فى تصريحات لبرنامج "مع شوبير" على راديو أون سبورت إف إم: "الأهلى أبلغ أحمد قندوسى أنه لن يكون متواجدا مع الفريق فى الموسم المقبل ويبحث عن عقد، ووكيله أبلغهم بأنه سيتولى إحضار عقد للاعب".

وتابع: "فى النهاية يبدو أنه حدث تراجع فى موقف الأهلى، خاصة بعد فشل صفقة زين الدين بلعيد وتقليل اللاعبين الأجانب، لاسيما أنه بدأ فى البحث عن مدافعين محليين لتدعيم صفوفه، ولن يكون لديه مشكلة فى اللاعبين الأجانب، وتم إبلاغ وكيله أو الموقف تغير وتحسن فى صالح بقاء قندوسي مع الأهلى".

بعيدا عما سبق أعاد مسئولو النادي الأهلي فتح ملف التعاقد مع يوسف أيمن مدافع فريق الدحيل القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، كونه أحد الحلول المطروحة لتدعيم دفاع الفريق الأحمر في الموسم المقبل، لاسيما بعد ضياع صفقة التعاقد مع الجزائري زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة الجزائري، والذي انضم مؤخرا إلى نادي سانت تروند البلجيكي.

ويلقى ملف التعاقد مع يوسف أيمن لتدعيم دفاع الأهلي قبولا داخل لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، لكنه لا يعد الخيار الأول أمام مارسيل كولر المدير الفني الذي يضع أسماء أخرى كأولوية لتدعيم الخط الخلفي للفريق الأحمر، لاسيما وأنه يطلب التعاقد مع ثنائي لتدعيم قلب دفاع الفريق الأحمر في الموسم المقبل، في ظل النقص العددي الذي يواجه الفريق الأحمر بالخط الخلفي في الموسم الحالي.