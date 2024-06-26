شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى الأهلى وزيزو ضمن المرشحين لتدعيم المنتخب الأولمبى فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير أبرز الأسماء المرشحة لتدعيم منتخب مصر الأولمبى من الثلاثى فوق السن، وفقا لرؤية الجهاز الفنى بقيادة البرازيلى روجير ميكالى، استعدادا للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024، خاصة بعد رفض نادى طرابزون التركى انضمام محمود حسن تريزيجيه.

وقال شوبير فى تصريحات لبرنامج "مع شوبير" على راديو أون سبورت إف إم: "تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد خارج حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، وميكالى يفاضل بين 4 أسماء لتمثيل منتخب مصر الأولمبى فى أولمبياد باريس 2024 وهم بالترتيب محمد عبد المنعم وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو والاسم الرابع حارس مرمى".

وأوضح شوبير أن الأولوية بالنسبة لميكالي ستكون بالترتيب، محمد عبد المنعم وإمام عاشور ثنائي الأهلي وحارس مرمى لكن زيزو في الصورة بقوة، وقد يختار الثلاثة ويستبعد حارس مرمى، كل الأمور ورادة، ولو هناك اختيار لحارس مرمى سيكون في الغالب من الأهلي وأحد حارسيه الاثنين الكبار.

وشدد: "الأولمبياد ليس بالأجندة الدولية، والاتحاد الدولي لم يضعها ضمن الأجندة الدولية، وهذا ما حدث مع منتخب فرنسا؛ حيث طلب الجهاز الفني لمنتخب فرنسا الأولمبي مشاركة كيليان مبابي، لكن ريال مدريد ناديه الجديد رفض مشاركته وهذا حقهم".