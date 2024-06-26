شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصفيات فردي الناشئات ببطولة العالم للخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، تصفيات فردي الناشئات ببطولة العالم للخماسي الحديث بالإسكندرية خلال الفترة من 25 إلى 30 يونيو الجاري.

حيث تقام التصفيات على مجموعتين ، حيث تشارك ملك خالد وفريدة خليل في المجموعة الأولى، وأميرة قنديل وزينة عامر في المجموعة الثانية.

بدأت منافسات بطولة العالم بمسابقة الموانع في المجموعة الأولى في الساعة الثامنة والنصف صباحًا، ثم مسابقة السلاح في الساعة العاشرة والنصف، والسباحة الساعة الثالثة عصرًا، وأخيرًا مسابقة الليزر رن الساعة 5.30.

وفي المجموعة الثانية بدأت المنافسات بمسابقة الموانع في الساعة العاشرة صباحًا، ثم السباحة الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا، وتبدأ منافسات السلاح في الساعة الثالثة عصرًا، وأخيرًا مسابقة الليزر رن في الساعة السابعة مساءً، ومن المقرر أن يتأهل للنهائي 9 لاعبات من كل مجموعة، ليكون اجمالي المتأهلين للنهائي 18 لاعبة والذي سوف يقام يوم السبت الموافق 29 يونيو .

وكانت مصر قد نجحت امس في التتويج بذهبية تتابع السيدات بعدما احتل الزوجي المكون من فريدة أبو هاشم وزينة عامر، المركز الأول بمنافسات تتابع السيدات عقب حصدهما لـ1241 نقطة.