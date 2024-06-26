شرط أتلتيكو مدريد للاستغناء عن مهاجمه الشاب

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم نادي تشيلسي الانجليزي بطلب لنادي اتلتيكو مدريد لضم مهاجم الاسباني - النيجيري الاصل - يامو امورديون خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وكان نادي اتلتيكو مدريد قد ضم سامو امورديون مقابل 6 مليون يورو من نادي غرناطة الاسباني ولفت الانظار خلال الموسم الوحيد الذي شارك فيه في الدوري الاسباني مع اتلتيكو مدريد لتصل اليه عروض متعددة من اندية تشيلسي و ويستهام الانجليزيان وايضا من بايرن ميونخ الالماني .

أكدت صحيفة الماركا الاسبانية ان مسئولي تشيلسي عرضوا بالفعل 40 مليون يورو لضم سامو امورديون لصفوف الفريق الازرق الا ان نادي اتلتيكو مدريد يطلب عشرة اضعاف السعر الذي اشتراه به قبل موسم واحد لتصل قيمة الاعب الى 60 مليون يورو بينما الشرط الجزائي في تعاقده مع اتلتيكو مدريد يصل الى 80 مليون يورو .

واضافت الماركا : مسئولي تشيلسي مقتنعين تماما بموهبة الاعب وقدراته الهجومية الكبيرة لكن هناك قلق من كونه لم يشارك سوى في موسم واحد على مستوى كبير مع اتلتيكو مدريد الى جانب صغر سنه و التخوف من قدراته على التأقلم مع اجواء الدوري الانجليزي الا ان هناك رايا اخر يرى انه سيكون كابوسا حقيقيا لمدافعي الفرق المنافسة في الدوري الاسباني الى جانب كونه استثمارا قويا في لاعب شاب سيزيد سعره بكل تأكيد خلال السنوات القادمة .

صحيفة الماركا رجحت موافقة تشيلسي على مطالب اتلتيكو مدريد خاصة وان النادي اللندني تحت قيادة رئيسه الحالي تود بويلي مهتم للغاية بالاستثمار في الاعبين الشباب و يدفع ارقام كبيرة في صفقات ضمهم .